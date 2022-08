Equipe de France : une légende brésilienne voit les Bleus favoris du Mondial 2022

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Si les supporters de football n'ont d'yeux que pour la reprise des championnats en ce début de mois d'août, ils seront bientôt focalisés sur la Coupe du monde 2022. Car d'ici trois mois, les compétitions interclubs marqueront une pause pour laisser la place à l'événement le plus attendu de la planète foot, le Mondial. Celui de cette année, au Qatar, débutera en novembre. Et selon Cafu, légendaire latéral droit brésilien ayant remporté l'épreuve en 2002, il y aura plusieurs favoris, dont les Bleus.

"Dans un Mondial, tout peut arriver, a-t-il déclarer à un média uruguayen. Mais parmi les favoris, je pense qu'il y a l'Argentine, la France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne et le Brésil. Ce sera en tous les cas un Mondial fantastique. Le Qatar est un pays fascinant, accueillant, avec sa culture et ses normes. Mais pour les Sud-Américains qui aiment faire la fête, chanter et danser, il n'y aura pas de problème. A ce niveau, ça ne changera pas." On l'aura compris, l'ancien joueur de Sao Paulo, la Roma et l'AC Milan est un ambassadeur du Qatar. Mais l'important est qu'il craigne les Bleus !