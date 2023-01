Equipe de France: une légende des Bleus pour succéder à Le Graët à la FFF ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L'information est donnée par l'Equipe. Et elle ne manque pas d'intérêt au regard du calendrier et de la vague d'indignation qui vient d'accompagner les propos de Noël Le Graët, le président de la FFF, sur Zinédine Zidane.

Ainsi, l'ancien numéro 10 des Bleus et ex-président de la FFF, Michel Platini, sera reçu par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le 10 février prochain, Platini se proposant, comme le précise le média, d'instruire "la ministre sur les us et coutumes de l'institution internationale". Certes, celui qui fut en son temps meilleur footballeur français n'a jamais fait part de son grand intérêt pour le poste de président de la FFF. Et de surcroît, Platini a toujours des ennuis avec la justice. Il a bien été acquitté, le 8 juillet dernier, par la justice suisse des soupçons d'escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, mais les procureurs helvètes et la FIFA ont depuis fait appel.

A l'heure ou la pression est forte sur Noël Le Graët, le rendez-vous ne manque pas d'intérêt...