Équipe de France : une nouvelle bombe sur le point d'exploser à la FFF ?

Les graves dysfonctionnements de la Fédération mis en lumière par l'audit commandé par le ministère des Sports ont entraîné la mise en retrait de Noël Le Graët. Et la mise à pied de la directrice générale, Florence Ardouin. Le changement est en marche mais Romain Molina préfèrerait une révolution. En témoignent les tweets qu'il a publiés ce vendredi et qui révèlent que de nombreux témoignages ont été passés sous silence par l'audit alors qu'ils incriminaient d'autres membres du comité exécutif de la FFF.

"Il y a de graves problèmes liés à l’audit de la FFF, a-t-il écrit. De nombreuses personnes ont contacté la mission d’audit pour témoigner de faits (harcèlement, abus, problème de gestion…) sans obtenir de réponse. Pire, des documents impliquant des membres du comité exécutif et du comité directeur de la FFF ont été transmis. Aucune réponse. En outre, des éléments impliquant des membres du comité exécutif et du comité directeur de la FFF ont aussi été enlevés de certaines auditions ! Comment peut-on encourager la libération de la parole dans cette « omerta » et ne pas écouter ceux qui ont des choses à dire ? Le mal est bien plus endémique que son président, mais veut-on vraiment le traiter ? Il est temps de donner des réponses..."