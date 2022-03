Equipe de France : une pierre de plus dans le jardin des partisans du boycott du Mondial au Qatar

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

La FFF l'a démontré cette semaine en ouvrant les inscriptions pour la billetterie : elle n'a pas l'intention de boycotter le Mondial au Qatar. L'Etat pétrolier est bien trop impliqué en France à tous les échelons, et notamment dans le football via le PSG et beIN Sports, pour imaginer que les Bleus puissent refuser d'y aller. Et ce malgré la corruption présumée pour obtenir l'organisation de l'événement, les droits de l'Homme qui y sont bafoués ou les 7.000 morts sur les chantiers...

Ce dimanche, un nouvel élément s'est ajouté au dossier anti-qatari. Rien à voir avec le sport mais, vu les événements actuels, cela donne quand même à réfléchir : le ministre des affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani (de la même famille que l'émir, donc...), va s'envoler pour la Russie afin de discuter du plan de relance du nucléaire en Iran. Ce dont la communauté internationale ne veut pourtant pas entendre parler. Des négociations avec deux nations mises à l'index par le reste du monde, ça pourrait amener certains à réfléchir. Ou pas...

