Equipe de France : Varane appuie Mbappé dans son combat pour les droits d'image

Après une poussée de fièvre lundi, le dossier des droits à l'image devrait être réglé avant le début de la Coupe du monde au Qatar en novembre. Il aura fallu que Kylian Mbappé pousse un coup de gueule mais, finalement, on se rend compte que, comme l'a expliqué Daniel Riolo sur RMC, l'attaquant du PSG ne faisait pas un caprice. Il était en effet soutenu par ses partenaires chez les Bleus, comme l'a confirmé Raphaël Varane ce mercredi en conférence de presse. Le défenseur central de Manchester United espère d'ailleurs une issue positive rapide à ce dossier. « Comme je vous avais dit au mois de mars, il y avait des discussions à avoir. C'est assez simple, en tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit d'image individuel de chaque joueur. C'est une demande qui est simple, logique et légitime. On veut simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir sur ce sujet-là. Les discussions comme vous le savez ont bien avancé et j'espère que ce sera réglé le plus vite possible parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'énergie là-dessus. Je pense que c'est le genre de choses, par rapport aux discussions qu'on a eues, qui avance bien. » Les joueurs veulent régler l’affaire des droits d’image rapidement https://t.co/X0XnzkZNeQ — Foot Mercato (@footmercato) September 21, 2022

Pour résumer En conférence de presse ce mercredi, Raphaël Varane a confirmé que les joueurs de l'équipe de France étaient derrière Kylian Mbappé dans son combat pour les droits à l'image. Le défenseur central espère que les discussions déboucheront rapidement sur un accord.

Raphaël Nouet

Rédacteur

