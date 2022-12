Equipe de France : Varane ressort une émotion de cette finale mythique contre l'Argentine

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Quelle finale incroyable nous ont offert les joueurs de l'équipe de France ! Transparents pendant 78 minutes, ils ont égalisé en trois minutes avant de pousser, de passer tout près de l'emporter, d'encaisser un troisième but, d'égaliser à nouveau, de repasser près d'une victoire et enfin de perdre aux tirs au but. Ouf ! Un final décevant mais grandiose à un parcours torturé. Ce qui a fait dire à Raphaël Varane qu'il se sentait fier de son groupe et d'être français.

"On est très déçus... On a tout donné... On a dû faire face a beaucoup d’obstacles pendant la compétition. On s’est battu jusqu’au bout, on n'a rien lâché. Aujourd’hui, pendant une heure, on n'était pas dans le match. On s’est battu, on est revenu et on aurait pu gagner aussi. Je suis très fier d’être français, très fier de ce groupe. On a tout donné et on garde la tête haute. On est revenu dans ce match alors qu’on n'était pas dedans, que c'était compliqué. Physiquement, on était mieux qu'eux. On a commencé à pousser, on y croyait. On a tout donné jusqu’au bout et on était vraiment pas loin de réussir à renverser le match qui était très mal embarqué. Ca a été un parcours sinueux, mais avec une grande force mentale, beaucoup de cœur. Ça nous a permis d’aller jusqu’en finale et de revenir dans le match. Maintenant, ça n’a pas été suffisant pour gagner donc, forcément, on est très déçu, mais à la fois fiers."