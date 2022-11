Equipe de France, OM, PSG : Veretout encense Mbappé tout en le remettant à sa place

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Le match contre la Tunisie

"La stratégie on ne la connait pas encore. C'est un match important pour eux on sait qu'ils ont besoin d'une victoire pour se qualifier et pour nous c'est un match de Coupe du monde à gagner."

Va-t-il jouer ?

"Je n'ai pas la compo de mercredi. Il attend de moi ce que je suis en train de faire depuis un mois et demi à l'OM, dans cette continuité-là."

Mbappé

"Pour gagner une Coupe du monde, c'est un groupe, pas un joueur. On est très heureux d'avoir Kylian dans l'effectif. Il va très vite, il enchaine très vite. Depuis le début du Mondial, il est sur trois buts, j'espère que ça va continuer pour lui et pour le bien de l'équipe."

Mandanda

"Steve c'est un peu le grand frère de tout le monde, il a beaucoup d'expérience, il nous parle beaucoup, on essaie de prendre toutes ces paroles en compte. Il est très important dans le groupe, il nous conseille très bien."

Lloris

"Hugo réussit une très grande carrière. Il a toujours été au très haut niveau, c'est un très bon gars, un très bon coéquipier. C'est bien d'avoir un gardien de classe mondiale dans ses cages pour rassurer tout le monde. Hugo, grand respect, quelle carrière !"

Les joueurs tunisiens de Ligue 1

"Je connais des joueurs de l'équipe. Ce sont des bons joueurs, très à l'aise comme Khazri, Sliti ou Shkiri. Il faudra faire attention, ils ont une carte à jouer sur ce dernier match. Ça reste un match de Coupe du Monde, quand tu endosses le maillot bleu, tu dois tout donner, gagner chaque match. C'est un match important pour nous, on veut finir ce groupe avec une victoire."

Sa convocation

"Une surprise ? Je ne pense pas. J'ai fait deux très belles années en Italie. Sur ces derniers mois j'ai montré un très beau visage. Je pense que le sélectionneur l'a vu et c'est pour cela qu'il m'a convoqué."