Equipe de France : Zidane détourné des Bleus par Manchester United et Ronaldo ?

Le président de la FFF, Noël Le Graët, l'a expliqué cette semaine dans L'Equipe : le nom du prochain sélectionneur des Bleus sera tranché le 7 janvier 2023, lors du prochain conseil d'administration. A priori, si l'équipe de France est au moins demi-finaliste de la Coupe du monde qatarie, Didier Deschamps sera prolongé. Sinon, Zinédine Zidane devrait lui succéder. Mais la crise infinie de Manchester United pourrait les plans des uns et des autres.

Battus par Brighton (1-2) à Old Trafford et humiliés hier à Brentford (0-4), les Red Devils sont au plus mal et leur nouveau manager, Erik ten Hag, déjà sur la sellette. Arrivé avec des méthodes cassantes, le Néerlandais est loin de faire l'unanimité auprès de ses joueurs, notamment chez un Cristiano Ronaldo dont il veut se débarrasser. De là à imaginer qu'ils fassent exprès d'être catastrophiques pour qu'il se fasse virer... Quoi qu'il en soit, les bookmakers ont déjà lancé les paris concernant l'identité du successeur du Néerlandais. Mauricio Pochettino, libre depuis son départ du PSG, est le favori. Mais en deuxième, on trouve un Zinédine Zidane très proche de Cristiano Ronaldo depuis leurs années communes au Real Madrid... Le Français sera-t-il tenté par cette expérience prestigieuse mais risquée ou attendra-t-il sagement le 7 janvier, au risque d'être déçu ?