Equipe de France : Zinédine Zidane aurait refusé le Brésil !

Si la prolongation de quatre ans de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France (2026) est une très mauvaise nouvelle pour lui, Zinédine Zidane n'acceptera pas n'importe quel challenge sans réfléchir pour autant.

Zizou a donné sa réponse au Brésil

Au chômage depuis un an et demi et sollicité par le Brésil qui rêvait d'en faire le successeur de Tite, « Zizou » aurait dit non au pays quintuple Champion du Monde ! Sollicité par trois sélections au moins, l'ancien coach du Real Madrid ne se verra pas à la tête d'une autre équipe nationale que les Bleus.

Concernant l'offre brésilienne, qui était forcément « spéciale » pour le Champion du Monde 1998, Zinédine Zidane avait plusieurs bonnes raisons de dire non. En effet, il ne se voyait pas dire oui au Brésil alors qu'il ne parle pas la langue du pays (le portugais).