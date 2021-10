Espagne - France (1-2) : les Bleus remportent la Ligue des Nations 2021

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Après avoir renversé la Belgique (3-2) en demi-finale, l'équipe de France est venu à bout ce dimanche de l'Espagne (2-1) et remporte la Ligue des Nations 2021. C'est pourtant les Espagnols qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal (64e). Mais grâce à un bijou de Karim Benzema (66e) puis un but de Kylian Mbappé (80e), les hommes de Didier Deschamps ont renversé la situation en fin de match et succèdent au Portugal, premier vainqueur de l'histoire de la Ligue des Nations en 2019.

CHAMPIONS !!! Les Bleus remportent la Nations League en s'imposant 2-1 face à l'Espagne ! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yl7uxoZh6e — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2021