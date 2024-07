Espagne - France : Deschamps affiche des regrets mais s'incline devant la Roja

En bon compétiteur qu'il est, Didier Deschamps l'avait mauvaise, juste après l'élimination de l'équipe de France en demi-finales de l'Euro. Mais, au micro de beIN, le sélectionneur des Bleus a reconnu la supériorité de l'Espagne (1-2), meilleure équipe du tournoi. Il a aussi pointé un ou deux regrets dans le jeu, lui qui avait visiblement demandé à ses joueurs d'éviter de jouer en arrière.

"C'est une très belle équipe, on le savait, elle l'a prouvé ce soir, même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score. Elle nous a posé des difficultés car elle a été supérieure dans la maîtrise, même si on a essayé jusqu'au bout. C'est l'équipe qui avait fait la meilleure impression et ce soir, elle a montré toutes ses qualités. Un regret sur les deux buts encaissés en quatre minutes ? On était en retard, un peu entre deux... Certainement qu'on avait moins de jus, de fraîcheur, ce qui a amené trop de déchet technique, notamment dans la construction du jeu. On savait très bien que tout ce qui est ballon en arrière, ça vient très vite presser. On n'a pas assez orienté vers l'avant."