Euro 2020 : ça passe pour l'Espagne après un match de folie contre la Croatie !

L'Espagne s'est fait peur en concédant l'ouverture du score ce soir à Copenhague face à la Croatie sur un SC d'Unai Simon, son portier, qui a mal contrôlé une passe en retrait de Pedri (20e), puis en se faisant remonter de 3-1 à 3-3. Le Parisien Sarabia avait égalisé (38e) et c'est Azpilicueta, l'ancien défenseur de l'OM, qui avait inscrit le 2e but de la Roja en seconde période (57e), de la tête. Ferran Torres avait ajouté un 3e but (77e) mais la Croatie est revenu sur le fil avec des buts d'Orsic (85e) et Pasalic (90e+2).

La décision s'est faite en prolongations avec un but de Morata (100e) et un autre d'Oyarzabal (103e). La Roja affrontera donc la France ou la Suisse au prochain tour.