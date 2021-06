Euro 2020 : la France poussée aux prolongations !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Alors que l'Espagne a arraché sa qualification face à la Croatie (5-3 a.p) en début de soirée, la France et la Suisse se disputaient leur billet pour affronter la Roja en quarts de finale. En 3-5-2 avec Lenglet aux côtés du duo Varane-Kimpembe, la France a été dominée en première mi-temps par des Suisses joueurs qui ont trouvé la faille par Seferovic, plus haut que Lenglet pour tromper Lloris de la tête (15e). Une ouverture du score qui a traduit les hésitations défensives des Bleus, incapables d'inquiéter Sommer (aucun tir cadré) pendant un premier acte catastrophique.

Deschamps a tenté de corriger le tir en remplaçant Lenglet par Coman à la mi-temps, mais c'est la Suisse qui a rattaqué le plus fort avec un penalty de Rodriguez bêtement concédé par Pavard... et détourné par Lloris (55e). Le tournant du match puisque Karim Benzema a égalisé (57e) avant de doubler la mise sur une superbe combinaison du duo Griezmann-Mbappé (59e). Et Paul Pogba a ajouté un 3e but sur une splendide frappe en lucarne (75e). Mais Seferovic a réduit le score de la tête (81e) et Gavranovic a égalisé (90e). Avant qu'une dernière frappe de Coman n'échoue sur la barre (90e+4). Un match complètement fou qui file donc en prolongations !