Euro 2021 : La République Tchèque douche l'Ecosse (2-0)

Pour son grand retour sur la scène internationale, l'Ecosse semblait avoir un bon coup à jouer face à la République Tchèque, à Glasgow. Mais malgré une bonne entame de match, la sélection écossaise s'est inclinée.

Patrick Shick a ouvert le score de la tête (42e) avant de signer un doublé d'un superbe lob de 50 mètres (52e). Avec ce succès, son pays prend la tête du Groupe avec l'Angleterre, victorieuse hier de la Croatie (1-0).

🇨🇿 Schick nods in his 12th international goal in 27 appearances for Czech Republic ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/gQr4K4iFxM