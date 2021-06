Euro 2020 : les Bleus éliminés !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Alors que l'Espagne a arraché sa qualification face à la Croatie (5-3 a.p) en début de soirée, la France et la Suisse se disputaient leur billet pour affronter la Roja en quarts de finale. Menés à la mi-temps par des Suisses joueurs qui ont trouvé la faille par Seferovic, plus haut que Lenglet pour tromper Lloris de la tête (15e), les Bleus, incapables d'inquiéter Sommer pendant un premier acte catastrophique, ont failli être menés 2-0 mais Lloris a détourné un penalty de Rodriguez suite à une faute de Pavard (55e). Karim Benzema a ensuite égalisé (57e) avant de doubler la mise sur une superbe combinaison du duo Griezmann-Mbappé (59e). Et Paul Pogba a ajouté un 3e but sur une splendide frappe en lucarne (75e). Mais Seferovic a réduit le score de la tête (81e) et Gavranovic a égalisé (90e). L'issue de la rencontre s'est décidée aux tirs au but puisque rien n'a été marqué pendant les prolongations. Et ce sont les Suisses qui l'ont emporté, Mbappé ratant le 5e et dernier tir au but tricolore...