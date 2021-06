Euro 2021 : l'équipe de France connaît son adversaire pour les huitièmes de finale

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

L'équipe de France a été ténu en échec ce mercredi par le Portugal (2-2) à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de l'Euro 2021. Les hommes de Didier Deschamps finissent premiers du groupe F et affronteront la Suisse en huitième de finale.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇵🇹 Cristiano Ronaldo nets record 13th goal in EURO finals

🇫🇷 Karim Benzema back on target for France



🤔 Who's scoring next?#EURO2020