PROGRAMME TV

Repoussé d'un an à cause de la Covid-19, l'Euro 2021 démarre ce vendredi 11 juin et pour une durée d'un mois. Diffusée entre TF1, M6 et beIN Sports, la compétition mettra au prise 24 équipes réparties en six poules de quatre. Voici le programme TV complet de la compétition pour ne rien rater de vos équipes favorites.