FC Barcelone – Mercato : coup de théâtre pour Griezmann, le fantasme OM réapparait !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Prêté pour deux saisons à l'Atlético Madrid avec une option d'achat obligatoire fixée à 40 M€ s'il participe à 50% des matchs de son équipe, Antoine Griezmann (31 ans) se retrouve dans une situation délicate chez les Colchoneros.

Alors que du côté du FC Barcelone on s'attend à ce que le club madrilène respecte sa part du contrat en 2023, l'Atlético est en train d'élaborer tout un stratagème pour ne pas payer selon Mundo Deportivo... quitte à sacrifier Grizou. Son pourcentage de temps de jeu étant actuellement à 82,5%, l'Atlético envisagerait de le passer sous le seuil des 50% sur la saison 2022-23 poussant ainsi Griezmann vers le banc le plus souvent possible cette saison.

Djellit le voit apte pour l'OM dans un ou deux ans !

Face à une situation aussi soudaine que brutale, le Maçonnais fait à nouveau l'objet de rumeurs de transferts, et ce alors que sa place en équipe de France pour le Mondial qatari est plus que jamais menacée. Journaliste pour L'Equipe et France Football, Nabil Djellit a déjà mis les pieds dans le plat, relançant la rumeur Griezmann à l'OM à moyen terme. « Dans un ou deux ans, Griezmann va devenir accessible sportivement pour une équipe comme l'OM. On en reparle... »

Aujourd'hui, le salaire barcelonais d'Antoine Griezmann, supérieur à 10 M€ par an, est totalement intouchable pour le club phocéen...