FC Nantes, Équipe de France : Kolo Muani a gommé le défaut qui a failli gâcher sa carrière

La France ne semble plus pouvoir se passer de Randal Kolo Muani (24 ans). Le héros malheureux des Bleus en finale de la dernière Coupe du monde est ainsi annoncé titulaire devant la Grèce (20h45) et pourrait afficher sa nouvelle qualité : la sérénité. Longtemps, l’ancien attaquant du FC Nantes a été poursuivi pour son agressivité. Dès son arrivée à Boulogne-sur-Mer, Kolo Muani avait ainsi écopé de deux cartons rouges en cinq matches ! « Personne ne voulait le garder au club. Il le savait, se rappelle Aurélien Capoue, directeur sportif qui l’avait fait venir dans le Nord en prêt en National à l’été 2019. Mais Randal est un joueur très intelligent. On a eu une discussion avec Laurent (Guyot, son entraîneur). Il fallait lui expliquer qu’il était en train de gâcher sa carrière. Surtout, on lui a dit que s’il faisait une saison blanche, c’était compliqué car l’équipe première de Nantes ne lui faisait pas confiance. »

« Kolo Muani a su vite switcher »

Remonté à bloc par une discussion musclée, Kolo Muani a alors su gommer son défaut. « Moralement, il avait été touché. Il avait vraiment pris un coup, poursuit Capoue. Les week-ends où il ne pouvait pas jouer, je lui avais donné des missions avec les jeunes, comme ça c’était moins dur. Mais il a su vite switcher. Et quand je voyais ses entraînements, il était à 200 %. Là, je me suis dit : “Il a compris.” J’espérais vraiment que ça allait durer et cela a duré. Randal sait vite passer à autre chose. »

⚽️ FC Nantes - Mercato : Aristouy vise un serial buteur cet été #FCNantes https://t.co/xjZSOQGA7d — But! Nantes (@ButNantes) June 19, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur