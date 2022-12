FC Nantes : Kolo Muani hanté à vie par son échec en finale du Mondial ?

La France a vu son incroyable remontada contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde être vaine. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, les Bleus ont succombé à la folie argentine, hier au Qatar et ont finalement déposé les armes aux tirs au but (3-3, 2 tab 4).

Auteur d’une entrée fracassante au moment où les hommes de Didier Deschamps étaient dans le dur, Randal Kolo Muani (24 ans) a néanmoins raté la balle de match dans les prolongations en tombant sur un excellent Emiliano Martinez (3-3). Pour cette action, l’ancien attaquant du FC Nantes se fait insulter depuis hier soir. Pourrait-il être marqué à vie par cet échec ?

« Comme un attaquant qui chasse une action après l’autre, Kolo Muani n’a pas semblé comprendre tout de suite la portée de cet arrêt mais c’est bien une action dont on se souviendra pour l’éternité côté français, théorise L’Équipe. Et qui a fait basculer une fin de match magistrale. L’attaquant de Francfort va remuer cette frappe au fond de lui pendant plusieurs mois, voire des années. »

Tchouameni and Muani have turned off IG comments due to the abuse they have been receiving…



It’s incredibly sad and unacceptable…