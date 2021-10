Equipe de France : dans l’affaire de la sextape, le clan Benzema hausse le ton face à Valbuena

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Deuxième jour du procès au sujet de la sextape et toujours pas de Karim Benzema dans les prétoires. Malgré cette absence, son avocat a assuré que l’attaquant du Real Madrid n’en perdait pas une miette à distance. « Il se tient informé des débats, il a invoqué un motif professionnel, assure Maître Antoine Vey sur BFMTV. Il aurait pu demander un renvoi de ce procès au regard des obligations qui étaient les siennes, il n'a pas souhaité le faire. Le tribunal a souhaité que ce débat puisse avoir lieu. Il avait fait, pendant toute l'information judiciaire, des demandes pour pouvoir être confronté à Mathieu Valbuena, ces demandes ont été systématiquement refusée au motif qu'elles n'apporteraient rien puisqu'on est sur deux ressentis différents. »

Les excuses de Zouaoui à Valbuena

Ce même avocat a rappelé la position de Benzema dans cette affaire : « Cette affaire, depuis le premier jour, a eu des répercussions énormes d'un côté comme de l'autre. L'information judiciaire s'est déroulée au fil de fuites dans la presse. L'un comme l'autre ont appris l'implication de Benzema plus par la presse que par Valbuena lui-même. Cela a des répercussions. Au-delà de ça, c'est une affaire dans laquelle Benzema a toujours rappelé sa totale innocence. Il n'est pas impliqué directement dans des échanges qui concernent d'autres prévenus. Sa voix est facile à porter: il est intervenu dans une seule conversation avec monsieur Valbuena pour lui proposer, s'il le souhaitait, de manière libre et sans contrepartie, pour essayer de faire en sorte que cette sextape ne sorte pas. Sa présence dans la catégorie des prévenus est un peu inexplicable. »

Par ailleurs, Mustapha Zouaoui, qui aurait servi d’intermédiaire dans cette affaire, est à la barre et assure n'avoir jamais voulu demander de l'argent à Valbuena et en s’excusant même platement : « Franchement je suis désolé, je te le dis clair et net, c'est pas bien ce que je t'ai fait. Je te dis, tu me mettrais un coup de pied, ce serait normal, tu mérites pas d'être là. »

