France - Angleterre : Daniel Riolo a identifié le danger qui pourrait être fatal aux Bleus

La France est très sereine avant d’aborder son quart de finale de Coupe du monde contre l’Angleterre (samedi, 20h). Comme l’a répété Didier Deschamps ce matin en conférence de presse, les Bleus sont totalement concentrés sur l’événement.

« Le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Avec bien sûr des passages à travers les matchs. Là, c'est un quart de finale, il n'y a pas à stresser, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec l'objectif d'aller dans le dernier carré, a-t-il affirmé. J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions contre Kylian, comme nos quatre adversaires précédents. Kylian a cette capacité à pouvoir faire des différences. Sur le dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme par rapport aux deux premiers, il a quand même été décisif. Répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser sur Kylian. »

Daniel Riolo, lui, s’inquiète d’un détail qui pourrait être fatal aux Bleus : faire preuve d’arrogance et prendre les Anglais de haut. « De ce que j'entends, la France a déjà gagné la Coupe du monde. La traditionnelle arrogance française a repris le dessus, a-t-il averti sur les ondes de RMC Sport. Moi, je me méfie. L'émotion est en train de gagner. Qu'on reste un peu les pieds sur terre. »