France - Angleterre : la presse britannique chauffe les Bleus... et Kylian Mbappé

Samedi soir, l'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Si côté français on garde beaucoup de mesure avant ce choc inédit en phase à élimination directe d'une grande compétition, du côté britannique on a déjà commencé à se lâcher.

The Sun a notamment lancé une campagne de chambrage pour piquer l'orgueil des Bleus et faire monter la sauce. Sur son site internet et ses réseaux sociaux, le tabloïd britannique a utilisé des images de la Tour Eiffel et de la ville de Paris avec des messages à la gloire des Three Lions (« Allez les rosbifs ! », « C'est la fin de la Gaule »).

Surfant également sur les propos de Kyle Walker avant son affrontement avec Kylian Mbappé, The Sun a couronné le défenseur de Manchester City face au Bondynois. Messieurs, les Anglais, continuez de tirer les premiers ! Au tour précédent, ça n'avait pas réussi à Szcezsny...