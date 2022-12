Angleterre - France : les compos probables du Crunch

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

C'est le quart de finale le plus attendu de la Coupe du monde 2022. L'équipe de France et l'Angleterre s'affrontent ce samedi pour une place pour le dernier carré du Mondial qatari. Pour ce crunch, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, et son homologue anglais, Gareth Southgate, devraient tous deux aligner la même équipe que lors des 8es de finale.