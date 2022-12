France – Argentine : cinq absents à l'entraînement des Bleus, Nike fait une boulette avant la finale !

Ce vendredi, à deux jours de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, Didier Deschamps doit composer avec un groupe amoindri chez les Bleus. En effet, comme le rapporte le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti, suiveur de l'équipe de France pour le compte du média marseillais, il ne manquait pas que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté à l'entraînement.

En effet, déjà affaibli contre le Maroc, Kingsley Coman était encore au repos à cause de ce mystérieux virus grippal qui circule dans le vestiaire des Bleus. Par ailleurs, Aurélien Tchouaméni, qui souffre de la hanche, et Théo Hernandez, qui se plaint du genou, ont également soufflé.

5 absents lors de l’entraînement des Bleus à 48 heures de la finale contre l’Argentine : Varane, Coman et Konaté à cause du mystérieux virus ; Tchouameni (hanche) et Théo Hernandez (genou). pic.twitter.com/EyjzHZJDNs