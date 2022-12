France - Argentine : Daniel Riolo valide une surprise de dernière minute dans le onze des Bleus

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Le monde aura les yeux rivés sur le Qatar à l’heure du goûter. À 16 heures pétantes, la France et l’Argentine ont rendez-vous en finale de la Coupe du monde et Didier Deschamps a encore des doutes ur son équipe de départ. S’il n’est pas encore certain de faire débuter Raphaël Varane en charnière, la place d’avant-centre est aussi en suspens.

Selon RMC Sport, le sélectionneur des Bleus réfléchit à titulariser Marcus Thuram à gauche pour laisser la pointe à Kylian Mbappé et muscler le couloir de Lionel Messi. Dans cette configuration, Olivier Giroud serait donc placé sur le banc de touche, lui qui se ressent d’une petite douleur au genou.

Si ce changement de dernière minute n’est pas encore validé, Daniel Riolo n’y serait pas opposé. « En observant les Argentins, Deschamps a peut-être vu qu'ils allaient sortir sur les côtés. Je peux comprendre », a-t-il analysé hier soir au micro de RMC Sport.