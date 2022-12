Argentine - France : des gestes polémiques échangés entre Mbappé et Messi ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Lionel Messi (35 ans) a mis tout le monde (ou presque) d’accord hier en remportant la première Coupe du monde de sa carrière. En finale, l’attaquant phare de l’Argentine a inscrit un doublé et mis à terre son coéquipier Kylian Mbappé (23 ans), pourtant auteur d’un triplé retentissant du côté français (3-3, 4 tab 2).

La célébration de leurs buts respectifs fait d’ailleurs débat depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Sur Mundo Deportivo, on peut ainsi voir des réactions polémiques de l’un et de l’autre dans des séquences devenues virales. La Twittosphère aura aussi noté que les deux stars du PSG se sont salués avant et après le match, comme tout bon adversaire qui se respecte.

Mais Messi n’est pas venu réconforter Mbappé au coup de sifflet final, au contraire de Leandro Paredes et Emiliano Martinez (avant sa danse insultante). Dernier détail troublant : les deux Parisiens se sont à peine touchés du bout des doigts en cours de match, comme si leurs phalanges brûlaient...