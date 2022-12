Argentine - France : deux bonnes nouvelles pour les Bleus, coup dur pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La grande finale de la Coupe du monde approche à grands pas : qui de l’Argentine ou la France sera sacrée dimanche en début de soirée ? En attendant d’avoir la réponse, un signal positif est venu de l’infirmerie des Bleus. Victimes d'un syndrome viral ces dernières heures qui les avait privés de l'entraînement de vendredi soir, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane vont mieux et ont réintégré le groupe ce samedi midi. Selon L’Équipe, Kingsley Coman est, lui, en revanche, resté en chambre. Les deux défenseurs des Bleus participeront-ils ce soir au dernier entraînement de veille de finale ? Le mystère reste entier, tout autant que le schéma tactique que privilégiera Lionel Scaloni. Selon Olé, le sélectionneur de l’Argentine a organisé sa séance d'entraînement d'hier sur le fait de contenir Kylian Mbappé.

Un plan anti Mbappé en vue ?

Il aurait même mis en place plusieurs systèmes afin d’étudier toutes les possibilités, essayant une défense à 5 afin de densifier l'axe grâce à la présence de Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez, en plus de Nahuel Molina et Marcos Acuña sur les côtés. Une défense à 4 a aussi été travaillée dans le but d’intégrer Angel Di Maria dans le onze de départ.

Remis d’une blessure, le compère de Lionel Messi pourrait donc faire partie d’un 4-3-3, ce qui ferait basculer Lautaro Martinez sur le banc de touche. Gonzalo Montiel, au profil plus défensif que Molina, pourrait être titulaire. Enfin, l'hypothèse d'un 4-4-2, sans Di Maria, est une possibilité pour cette fois dominer l'entrejeu par le nombre et casser les lignes de passes vers Mbappé.

