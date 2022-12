France – Argentine : mauvaises nouvelles pour les Bleus

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Ce dimanche, l’Équipe de France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Cependant, depuis quelques jours, chez les Bleus, un mystérieux virus se balade, plusieurs joueurs ont des symptômes pseudo-grippaux. Si Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman vont mieux, Raphaël Varane et d'Ibrahima Konaté ont attrapé froid selon les informations de RMC Sport. Les deux joueurs seraient surveillés de près, des cas inquiétants à l’approche du match le plus important de l’année.

Il y a quelques minutes, en conférence de presse, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani se sont voulus rassurants sur les deux malades ("C'est une petite grippe qui se propage mais il n'y a rien de méchant"), assurant que ces derniers pourraient être remis sur pied dimanche. « Je n'ai pas peur d’attraper ce virus. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont eu mal à la tête, au ventre je leur ai fait un thé avec du miel et du gingembre », a notamment fait savoir l'ailier du Barça.