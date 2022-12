Argentine - France : un coéquipier de Messi toise Mbappé avant la finale !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’Argentine est très remontée contre Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, l’attaquant des Bleus avait fait remarquer que, depuis 2006, les nations européennes remportaient toutes les Coupes du monde devant leurs homologues sud-américaines. Ce constat, pourtant implacable dans les faits, a été mal perçu en Argentine à la veille de la finale du Mondial (16h).

« Il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud, a-t-il fustigé en conférence de presse. Si tu n'a pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'autre équipe est un peu favorite, mais on ne se sent pas inférieurs ou supérieurs à quiconque. La seule chose, c'est qu'on a le meilleur parmi nous. » Après Martinez, Lionel Scaloni a tenté de dissiper tout malentendu sans se focaliser sur Mbappé.

« C'est un travail d'équipe, plus qu'individuel, a affirmé le sélectionneur de l’Argentine. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a d'autres grands joueurs. Mbappé en fait partie, il est jeune, et il va continuer à s'améliorer, ça ne fait aucun doute mais le match de demain, c'est France-Argentine, plus que Messi-Mbappé. Nous avons les armes nécessaires, qui font que d'autres joueurs peuvent décider de l'issue du match. Messi se sent bien. On espère que ça penchera de notre côté. »