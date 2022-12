Argentine - France : une légende de l’ASSE met un gros bémol au sacre de Messi & Co

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Les images de Buenos Aires depuis dimanche soir et le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde sont impressionnantes. Les rues sont envahies de gens en liesse et un jour férié a été décrété ce mardi pour pouvoir accueillir les héros. Défenseur de légende de l'AS Saint-Etienne entre 1972 et 1979, Oswaldo Piazza se félicite, dans Le Progrès, de ce sacre. Il pense que cela permettra à la population d'oublier pendant un temps la situation financière catastrophique du pays...

"Il a fallu un très grand Messi, toujours là dans les moments décisifs. Cela a été une rencontre vivante, un match fou. Le football, c’est le cache-misère de l’Argentine. Une bouffée d’oxygène. C’est un pays qui a besoin d’allégresse, de vibrer parce que nous sommes dans une merde totale. Économiquement, on ne s’en sort pas. On change de dirigeants mais ça ne s’améliore pas, au contraire. Les joueurs ont tout donné pour leur peuple, mais ça ne suffira pas à résoudre les problèmes."