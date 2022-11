Après vingt premières minutes très compliquées au cours desquelles elle a encaissé un but, l'équipe de France a déroulé son football et largement battu l'Australie (4-1) ce soir, lançant magnifiquement sa Coupe du monde. Mais il y a tout de même un bémol à cette belle soirée, la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, blessé au genou droit sur l'ouverture du score. Au micro de TF1, Didier Deschamps ne s'est pas montré très rassurant sur l'état de santé du défenseur du Bayern Munich.

"Il doit faire des examens mais bon... Ca me semble assez grave. Il faudra confirmer. C'est le gros point noir de la soirée." Fort heureusement, son frère Théo l'a très bien substitué, se montrant sûr défensivement et très inspiré offensivement, comme il en a pris l'habitude à l'AC Milan depuis trois ans. Mais ce serait bien que les blessures laissent les Bleus tranquilles...

France are the first reigning World Cup champions to win their opening game since 2006 🏆 pic.twitter.com/Z02LcTdvIR