Le jour J est enfin arrivé pour l’équipe de France. C’est ce soir (20h) que les Bleus entameront leur Coupe du monde 2022 avec le secret espoir de faire aussi bien qu’il y a quatre ans et leur sacre en Russie. Pour ce faire, Didier Deschamps a déjà son onze de départ en tête.

Selon L’Équipe et RMC Sport, Deschamps devrait aligner Dayot Upamecano (24 ans) et Ibrahima Konaté (23 ans) pour ce rendez-vous tant attendu. Raphaël Varane devrait ainsi prendre place sur le banc au coup d’envoi, à en croire la dernière séance d'entraînement qui s'est déroulée hier au Qatar, en présence des 25 joueurs français.

Pour le reste, le capitaine Hugo Lloris sera dans les buts, avec Benjamin Pavard à sa droite et Lucas Hernandez à gauche. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient évoluer devant la défense, dans un système en 4-2-3-1. Antoine Griezmann va bien jouer derrière Olivier Giroud et devrait redescendre au milieu, notamment en phase défensive. Ousmane Dembélé devrait être sur l’aile droite et Kylian Mbappé sur la gauche.