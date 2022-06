France - Croatie : les Bleus offrent à la Croatie une grande première !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le football se joue parfois à peu de choses. Une décision arbitrale, sévère, et un penalty accordé aux Croates d'entrée de jeu (3e minute) pour une poussette de Konaté sur Budimir. Puis, une main pas assez ferme de Maignan, qui n'arrive pas à détourner le pénalty de Modric pour l'ouverture du score croate (0-1, 5e).

Le football se joue à peu de choses, notamment entre Français et Croates mais pour ce dixième affrontement entre les deux équipes, les hommes de Deschamps partaient de la plus mauvaise des manières. Avec, il faut bien le dire, un arbitre (Orel Grinfeeld), qui multipliait les mauvaises décisions et notamment sur des fautes évidentes, mais non sifflées, pour des mauvais gestes sur Kylian Mbappé (11e).

Un soir sans qui se traduisait également en manque d'occasions franches pour les Bleus, eux qui attendaient la 29e minute, et une frappe non cadrée de Nkunku, pour enflammer (un peu) le Stade de France. Pas de Benzema, peu de Mbappé et surtout pas assez pour espérer quoi que ce soit. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps décidait d'apporter du sang neuf avec Tchouaméni et Pavard en lieu et place de Koundé et Kamara, décevants.

Problème, celui qui va rejoindre le Real Madrid se distinguait surtout par des gestes défensifs. Ainsi, à la 58e minute, sur un ballon mal négocié par Pavard, c'est lui, et personne d'autre, qui d'un somptueux tacle empêchait Budimir de se retrouver seul face à Maignan. Les Bleus, trop discrets et trop peu entreprenants, ne régissaient que par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. A la 62e minute, l'attaquant parisien résistait au retour de Juranovic et frappait son ballon, en déséquilibre, finalement sorti du pied par Ivusic. Un coup-franc raté de Mbappé (69e) plus tard, et le même constat s'affichait aux yeux des supporters : les Bleus ne parvenaient pas à mettre en danger la défense croate.

Et ce en dépit de quelques situations chaudes en toute fin de match, l'équipe de France s'inclinait pour la toute première fois face à la Croatie. Un mauvais mois de juin et des Bleus usés, derniers de leur groupe en Ligue des Nations. Pour la première place, c'est déjà terminé.

Pour résumer Dans le cadre de la Ligue des Nations, l'équipe de France de Didier Deschamps affrontait la Croatie au Stade de France. Les Bleus se devaient de s'imposer. Mais au terme des quatre-vingt dix minutes, et un match mal maîtrisé, les Bleus se sont inclinés 1-0.

Benjamin Danet

Rédacteur