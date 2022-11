France - Danemark : la réaction de Deschamps après la victoire et la qualification des Bleus

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (61e, 86e), l'équipe de France a battu ce samedi le Danemark (2-1), assurant déjà sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus s'est exprimé au micro de TF1. "On a fait beaucoup de choses intéressantes, maqué un peu de réussite. Mais il y a eu du répondant en face. On a pris ce but sur coups de pied arrêtés, mais nous aussi on les a mis en difficulté sur coups de pied arrêtés. Le Danemark est souvent sous coté et elle a prouvé qu’elle faisait partie des meilleures nations. Nous, on a six points. C’est l’idéal, on est surs d’être qualifiés. On va apprécier cela. Ça amené de la tranquillité et de l’assurance d’être qualifié, et de bonnes chances d’être premier. On est dans la position idéale. Le premier objectif est atteint, ce n’est jamais évident. Ce groupe est fort, solide et il a envie de faire de bonnes choses."