France - Danemark : les mots forts de Varane après son retour

Victime d'une blessure aux ischios-jambiers de la cuisse droite avant le début de la Coupe du monde au Qatar, Raphaël Varane est revenu à temps pour disputer le Mondial et a fait ce samedi son retour lors de la victoire de l'équipe de France contre le Danemark (2-1).

Après la rencontre, le défenseur central de Manchester United a jugé son retour. "Je reviens de loin, c'est beaucoup de travail, d’effort pour revenir. Je me sens bien, c'est toujours spécial de jouer en sélection et dans cet événement exceptionnel. C'est un moment fort qu’on a envie de vivre. Je profite de chaque moment. On va tout faire pour aller le plus loin possible."