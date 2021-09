France : Deschamps annonce ses 23 Bleus pour la phase finale de la Ligue des Nations !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham / ANG), Mike Maignan (Milan AC / ITA), Benoît Costil (Girondins de Bordeaux).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton / ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich / ALL), Théo Hernandez (Milan AC / ITA), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville / ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich / ALL), Dayot Upamecano (RB Leipzig / ALL), Raphaël Varane (Manchester United / ESP).

Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), Paul Pogba (Manchester United / ANG), Adrien Rabiot (Juventus Turin / ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Rome / ITA).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid / ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen / ALL), Antoine Griezmann (Atlético Madrid / ESP), Anthony Martial (Manchester United / ANG), Kylian Mbappé (PSG).

Pour rappel, la France affronte la Belgique le jeudi 7 octobre à Turin avant une finale (pour la 1ere ou la 3e place) qui se joue trois jours plus tard à Milan face à l'Italie ou l'Espagne.