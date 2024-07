France - Espagne : le onze de Deschamps pour une place en finale !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

C'est le grand jour ! Ou du moins, le premier avant le prochain... Ce soir, l'équipe de France défie l'Espagne en demi-finales de l'Euro 2024. Soit la formation la plus solide face à la plus flamboyante. Un bloc de béton contre une attaque de feu. Pour cette affiche, le sélectionneur, Didier Deschamps, a opté pour sa base défensive ayant brillé depuis le début de la compétition, à savoir Maignan dans les buts, Koundé à droite, Upamecano et Saliba dans l'axe, Hernandez à gauche.

Au milieu, Rabiot retrouve sa place après sa suspension face au Portugal (0-0, 5 t.a.b à 3). Il est associé aux indéboulonnables Tchouaméni et Kanté. Enfin, en attaque, malgré les doutes, Mbappé est bien là, épaulé par un Dembélé ayant marqué des points à son entrée en quart de finale et Randal Kolo Muani, titularisé malgré sa maladresse devant les buts. Ce qui signifie, grosse surprise, qu'Antoine Griezmann démarre sur le banc.

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

