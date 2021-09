France - Finlande (2-0) : Griezmann et Benzema brillent, ce qu'il faut retenir du succès des Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Les choix forts de Deschamps : un 3-4-1-2 surprise à ossature très Lyonnaise

Si Didier Deschamps a surpris en relançant une défense à trois axiaux qui n’avait pas spécialement réussi aux Bleus face à la Suisse à l’Euro, le sélectionneur l’a cette fois-ci fait avec des joueurs évoluant à leur meilleur poste. Après un temps de chauffe d’une vingtaine de minutes où la France a multiplié les approximations et déçu, l’animation a, au final, bien pris. Sur ce match au Groupama Stadium, DD avait aussi choisi de faire une équipe très Lyonnaise avec (bien évidemment) Hugo Lloris dans les buts mais aussi Léo Dubois (auteur d’un excellent match d’ailleurs…), Anthony Martial et Karim Benzema. On peut même ajouter à cette liste Kurt Zouma, originaire du FC Vaulx, commune voisine de Décines...

Le joueur en lumière : Benzema, retour réussi de l’enfant prodige

S’il n’a pas marqué dans ce qui sera peut-être son dernier jardin à son départ du Real Madrid, le natif de Bron a parfaitement rempli son rôle de détonateur, faisant oublier l’absence de Kylian Mbappé par ses fulgurances. C’est lui qui a allumé la première banderille dans un stade conquis (22e) avant de réaliser une déviation inspirée pour le but d’Antoine Griezmann (24e) et de s’offrir un slalom dans la surface finnoise (37e). Acclamé à chaque fois qu’il touchait le ballon en deuxième période, l’attaquant merengue est également à l’impulsion du second but (53e). Dans tous les bons coups avec l'ancien Barcelonais et proche du 3-0 sans un bel arrêt du gardien finnois Lukas Hradecky (85e).

Le chiffre marquant : Antoine Griezmann égale Platini

Auteur de ses 40e et 41e buts en Bleus (98 capes) d’un extérieur du pied sublime et d’un d’une frappe angle fermé sur un service de Dubois, “Griezi” est désormais le joueur le mieux armé pour battre le record de Thierry Henry (51 buts). L’attaquant de l’Atlético est sur le podium aux côtés de Michel Platini. Il n’est plus qu’à cinq buts d’Olivier Giroud, écarté par Didier Deschamps pour ses propos avant l’Euro.

L’analyse mathématique : le Qatar se rapproche

Les Bleus ont sans doute gagné le match le plus important de leur série. Le match qui leur permettra de s’afficher quoi qu’il arrive 1er avec 12 points après les six premiers matchs et ce quel que soit les résultats de la Bosnie et de la Finlande sur la trêve d’octobre. La France, qui doit encore jouer une fois les Scandinaves ainsi que le Kazakhstan est maîtresse de son destin. Les Champions du Monde pourront donc se préparer l’esprit léger pour leur demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique le mois prochain… Après cinq nuls consécutifs, cette victoire fait un bien fou et rassure sur la qualité de jeu que cette équipe est capable de fournir.