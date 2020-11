France – Finlande (0-2) : Pierre Ménès découpe les Bleus après le fiasco finlandais

Didier Deschamps n'avait visiblement pas une énorme envie de disputer ce match amical avec les Bleus face à la Finlande. Pour ne pas fatiguer ses troupes en prévision du choc face au Portugal samedi soir, le sélectionneur des Champions du Monde avait donc choisi de faire tourner et cela a donné un match sans grand intérêt avec une défaite.

Dans ses notes du match, Pierre Ménès n'épargne d'ailleurs pas grand monde en équipe de France. Si Lucas Digne et le novice Marcus Thuram s'en sortent avec les moyennes (5), plusieurs autres titulaires se font en revanche découper.

Lenglet, Nzonzi, Pogba, Sissoko et Giroud se font démolir

Crédités d'un 2/10, cinq joueurs prennent très cher. Clément Lenglet ? « Avec Piqué et lui, ce n’est pas surprenant que le Barça ait des problèmes en défense », tacle Ménès. Steven Nzonzi ? « Ce n’est pas la première fois que je le dis mais je me demande ce qu’il fait là. Il est d’une lenteur effroyable, a fait pas mal de fautes et n’apporte rien offensivement. Ce qui est utile au Stade Rennais ne l’est pas forcément en équipe de France ». Qualifié de « désastre absolu, hors du coup physiquement », Paul Pogba prend très cher. Moussa Sissoko ? Victime de son positionnement tactique : « Etre aligné dans un 4-4-2 côté droit, c’est un peu aussi du foutage de gueule ». Olivier Giroud ? « À un moment donné, quand tu ne joues jamais avec ton club et que les années passent, cela commence à se voir », balance le trublion du CFC.

Alors que Steve Mandanda est crédité d'un 4/10, trois autres éléments font l'objet de tacles du consultant. Leo Dubois (4/10) : « Petit sujet de débat : comment peut-on être bon en équipe de France quand on ne l’est déjà pas avec son club ? Alors c’était loin d’être le pire mais ce qu’il fait est trop mièvre ». Kurt Zouma (3/10) : « Il n’a fait preuve d’aucune sûreté défensive et a essayé d’apporter un petit plus offensivement. Mais cela ne suffit pas ». Et Wissam Ben Yedder (3/10) jugé « décevant » mais qui a des circonstances atténuantes : « Il fait plus d’efforts qu’avec Monaco car en Bleu, c’est Giroud qui joue à son poste de pointe quasi-fixe. Défensivement, on voit qu’il n’a pas l’habitude et offensivement, il n’a absolument pas pesé ».