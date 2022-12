France - Maroc : Daniel Riolo met sérieusement en garde les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

C'est ce soir le grand rendez-vous pour l'équipe de France. 90 minutes pour rejoindre la finale de la Coupe du monde et sortir le Maroc de sa Coupe du monde. Sur le papier, il n'y a pas vraiment photo entre les deux équipes. Mais au vu de leur parcours, les Marocains effraient désormais tout le monde, Bleus compris.

Sur les ondes de RMC, le consultant Daniel Riolo estime que Didier Deschamps et ses troupes ont tout intérêt à se méfier. Et ce pour une raison précise. "La France n'aime pas jouer contre des équipes qui attendent et qui profitent des espaces. Nous, on aime jouer comme ça, avec Mbappé qui en profite. Le profil du Maroc ne nous plait pas. Il va falloir trouver la clé pour passer cette défense. Il faut faire gaffe, ça ne sent en rien le match promenade."

Réponse, ce soir, à compter de 20 heures.