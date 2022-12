France - Maroc : le message poignant de Mbappé à Hakimi

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Une confrontation qui a tourné à l'avantage de Kylian Mbappé et des Bleus. Après la rencontre, le natif de Bondy a rendu un hommage poignant à son coéquipier du Paris Saint-Germain sur son compte Twitter. "Ne sois pas triste frère, tout le monde est fier de ce que tu as fait, tu as marqué l'histoire", a écrit l'attaquant français sur le réseau social.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6