France - Maroc : Regragui chauffe les Bleus, Deschamps lui répond !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La demi-finale du Mondial entre le Maroc est lancée ! De manière bon enfant, mais très sûr de lui, Walid Regragui a lancé les hostilités de demain (20h) en conférence de presse. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Lions de l’Atlas ne seront pas impressionnés par les Bleus. « On est en mission, on est pas fatigué, j’insiste. Demain, on va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment, a-t-il lâché la mâchoire serrée. On ne doit pas se contenter d’avoir placé le Maroc et l’Afrique en demi-finale. On est là pour pour gagner la coupe du Monde. C’est comme ça qu’il faut penser. »