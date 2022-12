France - Maroc : une mesure choc prise pour éviter les incidents sur les Champs-Elysées ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc fait de nombreux heureux dans l'Hexagone vu l'importance de la communauté marocaine dans le pays, le match de mercredi laisse aussi certaines personnes sur les dents.

La maire du 8e veut fermer les Champs

Des incidents ayant eu lieu samedi sur les Champs-Elysées après la qualification du Maroc contre le Portugal, Jeanne D'Hautesse, la maire du 8e arrondissement de la Capitale, a demandé à faire fermer la plus célèbre avenue du pays pour éviter les soucis selon France-Bleu. Une demande motivée par le risque d'affrontements entre les supporters des deux camps.

« L'idéal serait le procédé employé pour le Nouvel An, à savoir une fermeture de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe », a réclamé l'élue alors que 2000 policiers devraient être mobilisé pour faire face à cet événement. La maire du 8e arrondissement de Paris veut s'éviter la situation de 1998 « où une femme dans sa voiture a paniqué (face à la foule) » provoquant « 150 personnes blessées et deux décès ». « C'est pour éviter cela et, en plus, pour éviter les casseurs avec des mortiers... », a-t-elle martelé.