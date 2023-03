France - Pays-Bas : Deschamps soulève un bémol et règle la dernière polémique Mbappé

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

La France a rassuré tout un pays, hier, en écrasant les Pays-Bas (4-0). Pour leur premier match depuis la finale de Coupe du monde perdue aux tirs au but contre l’Argentine au Qatar, les Bleus n’ont pas fait de quartier. Didier Deschamps a apprécié que la polémique née du capitanat donnée à Kylian Mbappé, qui a engendré de la déception chez Antoine Griezmann, soit déjà de l’histoire ancienne.

« Les deux s’entendent bien, ils fonctionnent bien et ils ont le même objectif de voir l’équipe de France performante. La déception d’Antoine a duré deux minutes, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il n’y a pas le moindre souci, comme l’ensemble du groupe. Tout le monde a dégagé des ondes positives. Est-ce que c’est un symbole ? C’est une très bonne chose. Ils peuvent être passeurs et buteurs et ça amène de la diversité. »

Invité à donner des indices sur son onze en Irlande, lundi, Deschamps a gardé le silence mais soulevé un bémol. « On a pris 4 cartons jaunes (Rabiot, Konaté, Hernandez et Upamecano, NDLR), c’est juste le point négatif, le même nombre que de buts sur un match comme ça… sinon ça va, a-t-il poursuivi. Ceux qui n’ont pas joué ont fait une petite séance après le match. Je vais décider lundi, c’est possible qu’il y ait quelques changements. Je pense que l’Irlande nous a regardés tranquillement, et qu’en termes d’intensité, ça sera un autre combat à livrer. »