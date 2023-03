France - Pays-Bas : le premier discours de Mbappé capitaine a filtré

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Après les quelques remous causés par sa nomination comme nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a connu un premier match de rêve brassard au bras. Un but d'entrée de jeu avec une passe décisive de sa part pour un Griezmann fâché de ne pas avoir été choisi, un 3-0 à la pause, un doublé personnel et un 4-0 cinglant face aux Pays-Bas, rival le plus dangereux dans ce groupe de qualification pour l'Euro 2024.

Alors, forcément, le nouveau capitaine des Bleus s'est montré très positif quand il est revenu aux vestiaires à la mi-temps : « Bien joué, les gars, le voit-on dire dans une vidéo diffusée par le compte Twitter de l'équipe de France. Bien joué, c’est ça, hein ! C’est comme ça qu’on entame les matches. Les entames de match, c’est comme ça ! On ne laisse pas respirer, rien ! Il y a une deuxième mi-temps, hein ! La même chose, la même chose ! On ne se relâche pas. On y va, c’est comme ça les gars ».