France - Pologne : Deschamps a levé le dernier doute dans son onze, un Bleu en feu !

Didier Deschamps a levé le dernier doute dans son onze de départ de demain contre la Pologne (16h). Theo Hernandez, qui souffre d’une petite contusion à la cheville gauche, a été ménagé hier lors de l’entraînement, mais il sera de retour aujourd’hui.

A priori, L’Équipe fait savoir que Deschamps devrait compter sur ses vingt-quatre joueurs, demain, et aligner le même onze que celui vainqueur du Danemark (2-1). Koundé, sous la menace d’un avertissement, devrait donc retrouver son poste de latéral droit avec Ousmane Dembélé devant lui.

Olivier Giroud, non utilisé face à la Tunisie mercredi après-midi lors de la défaite surprise des Bleus (0-1), aura l’occasion de battre le record de Thierry Henry (51 buts!. Hier, le quotidien sportif fait savoir qu’il était sans doute l’attaquant le plus adroit devant le but...