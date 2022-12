France - Pologne : Haise (RC Lens) et un ex du LOSC lancent un avertissement aux Bleus

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Les Bleus vont savoir. C’est à 16h que la France défiera la Pologne en 8es de finale de la Coupe du monde avec un onze qui devrait ressembler comme deux gouttes d’eau à celui victorieux contre le Danemark en phase de groupes (2-1). Du côté d’en face, Czeslaw Michniewicz a brouillé les pistes mais le 4-4-2 tiendrait la corde.

« Il faut profiter du bloc bas et ne pas les laisser sortir et enchaîner les vagues, analyse Ludovic Obraniak dans L’Équipe. Ne pas laisser Krychowiak avoir le temps d’orienter le jeu comme Mooy l’avait fait avec l’Australie par moments. » Parce qu’ensuite, les Polonais pourront avancer par ce jeu long et seront plus à l’aise une fois arrivés dans le camp français pour obtenir des fautes, des corners et tenter des centres.

« Plus leurs joueurs dominants dans le jeu aérien seront loin de notre surface, mieux ce sera, note Franck Haise, entraîneur émérite du RC Lens. De plus, les Bleus auront besoin d’un marquage préventif sur Lewandowski. »