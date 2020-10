France - Portugal (0-0) : Mbappé, Griezmann, Giroud... Pierre Ménès tire à vue

Le match entre la France et le Portugal ne restera pas dans les annales. Hier, le champion du monde n’a pas trouvé la faille contre le champion d’Europe en Ligue des Nations dans un match très équilibré (0-0). Pierre Ménès n’a pas manqué de tacler certains Bleus, à commencer par une attaque atone. C’est simple : les attaquants de l’équipe de France sont les joueurs les moins bien notés par le consultant de Canal+. Mention spéciale à Antoine Griezmann, qui récolte la note de 3/10.

« Mis à part sa frappe sans angle, il n’y a rien. Dans un système où tu évolues avec trois joueurs offensifs, celui qui est censé organiser le jeu ne peut pas jouer 80% de ses ballons vers l’arrière et se montrer aussi imprécis sur les 20% restants, peste Ménès sur son blpg). De toute façon, il n’y a pas de miracle, il est tellement en difficulté en club qu’on ne peut pas penser que le fait de revêtir le maillot bleu va le transformer. Tout le monde n’est pas Giroud. »

« C’est là que tu vois que Griezmann n’est pas Neymar… »

Concernant Mbappé, il a hérité de la même note que Giroud (4). « Comme Giroud, il a eu peu de bons ballons, poursuit Ménès. Il n’a pas beaucoup bougé en première période. On l’a plus vu après le repos, il s’est rendu disponible sans trop chercher à dribbler. De toute façon, il avait tellement peu d’espace et le ballon lui arrivait si tard dans le jeu que c’était difficile pour lui d’exister. Une belle action où son ballon piqué est détourné par Patricio… D’une manière générale, cette équipe ne joue pas de façon assez offensive pour qu’il puisse s’exprimer. C’est là que tu vois que Griezmann n’est pas Neymar… »