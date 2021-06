France – Portugal (2-2) : Ménès réhabilite Benzema mais se paie Lloris

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Même s'il a pris beaucoup de retrait avec la scène médiatique depuis l'affaire du documentaire de Marie Portolano, Pierre Ménès reste actif sur Twitter pour noter les joueurs de l'équipe de France. Forcément, après le sublime France – Portugal ce mercredi soir (2-2), les notes de l'(ex ?) consultant vedette de Canal+ était très attendu.

Après l'avoir découpé au même titre que Pavard face à la Hongrie, Ménès a réhabilité Karim Benzema, récompensé d'un « 7/10 » pour son doublé. Il est accompagné sur la plus haute marche par N'Golo Kanté et Paul Pogba.

S'il épargne Kylian Mbappé et le met à la moyenne, Pierre Ménès est en revanche beaucoup plus dur avec quatre joueurs. Pour le penalty qu'il provoque sur l'ouverture du score, Hugo Lloris récolte la pire note des Bleus « 3/10 ». Il a également jugé insuffisantes, à « 4/10 », les prestations de Julien Koundé, Corentin Tolisso et Antoine Griezmann.

Mes notes Lloris 3 Kounde 4 Varane 5 Kimpembe 5 Hernandez 4 Kante 7 Pogba 7 Tolisso 4 Griezmann 4 Benzema 7 Mbappe 5 — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 23, 2021